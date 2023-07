Stier verwondt Nederlander op omstreden Spaans festival: “Ik voelde hoe de hoorn door mijn been ging”

Enorme sculptuur ‘Venus van de vodden’ verwoest na vermoede­lij­ke brandstich­ting in Napels

Een enorme uitvoering van het kunstwerk ‘Venus van de vodden’ in de Italiaanse stad Napels is volledig afgebrand. Volgens persbureau ANSA lijkt het te gaan om vandalisme. Er zijn meerdere varianten van het kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Het Nederlandse Kröller Müller, in Otterlo, heeft een kleinere versie van de sculptuur in de collectie.