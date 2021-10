Stier doodt vijftiger tijdens stierenrennen op Spaans festival

Door Fransen in beslag genomen Britse vissers­boot had vergunning

Frankrijk heeft de voorbije nacht een Britse vissersboot in beslag genomen en een andere vissersboot in de buurt van Le Havre werd gewaarschuwd. Volgens Frankrijk hebben Britse boten als gevolg van de brexit niet het recht om in de Franse wateren te vissen. Maar volgens de Britse autoriteiten had de boot een vergunning en mocht die vissen voor de kust van het Franse Le Havre.

28 oktober