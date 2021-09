Stiefzoontje (3) Belgische Syriëstrijder moest auto met vier mannen in doen ontploffen in gruwelijke IS-video

Sinan Can interviewde voor zijn documentaire buitenlandse jihadisten die gingen vechten met ISIS. Adel Mezroui uit Kapellen is zo’n Syriëstrijder. Mezroui was 17 in 2013 toen hij zich, net als zijn twee oudere broers, bij ISIS aansloot. Hij is zwaargewond - “twee nieuwe knieën en een heup nodig” - en zit vast in de gevangenis in Al-Hasakah in het noorden van Syrië. Maar hij wil naar België terugkeren. Hij probeerde zelfs via de rechtbank de Belgische staat te dwingen om hem te laten terugkeren. Het hof van beroep verwierp dat verzoek in oktober vorig jaar.