Stiefvader verwekt kinderen bij Valérie en stapt met haar in het huwelijk: na bijna 25 jaar vol misbruik en geweld schiet ze hem neer, nu staat ze terecht voor moord

FRANKRIJKIn het Franse Chalon-sur-Saône is maandag onder grote mediabelangstelling het assisenproces tegen Valérie Bacot (40) van start gegaan, de vrouw die op zeventienjarige leeftijd zwanger raakte nadat ze verkracht werd door haar stiefvader, met hem in het huwelijk moest treden en hem na bijna 25 jaar dagelijkse hel doodschoot. Ze riskeert voor de moord levenslang. Meer dan 550.000 Fransen hebben in een petitie gevraagd haar vrij te laten.

De feiten gebeurden op 13 maart 2016 in het departement Saône-et-Loire. Bacot schoot toen vrachtwagenchauffeur Daniel Polette (61) dood, de aanvankelijke stiefvader die vier kinderen bij haar verwekte en haar gewelddadige echtgenoot was geworden. Hij was op haar twaalfde in haar leven gekomen als de nieuwe vriend van haar moeder. Bacot was toen al het slachtoffer geworden van incest door haar broer.

Polette maakt zich tijdens Bacots adolescentie haast dagelijks schuldig aan seksueel misbruik en mishandeling. De feiten komen aan het licht waarop de man in voorlopige hechtenis wordt geplaatst. Hij krijgt in 1996 vier jaar cel, maar komt anderhalf jaar later opnieuw vrij. Terug op vrije voeten keert hij gewoon naar de woning terug en herneemt het seksueel misbruik als vanouds. Bacot is nog minderjarig als ze in verwachting raakt. Het signaal voor Polette om de relatie met haar moeder te beëindigen, het pand te verlaten en met zijn stiefdochter te gaan samenwonen. De moeder laat begaan en helpt zelfs met inpakken.

Volledig scherm Valérie Bacot deed begin mei haar verhaal in het tv-programma Sept à Huit op TF1. © TF1

In haar op 12 mei verschenen boek ‘Tout le monde savait’ (‘Iedereen wist het’) staat te lezen hoe ze de bijna 25 jaar - waarvan achttien jaar gedwongen huwelijk - heeft doorstaan. Polette slaat en bedreigt haar aan de lopende band, terwijl ze hun vier jonge kinderen probeert op te voeden. De vrouw is compleet gebroken en gehoorzaamt wanneer Polette haar in de prostitutie dwingt. Hij zet haar af bij snelwegstops waar ze als ‘Adeline’ automobilisten en truckers moet bevredigen. Pooier/echtgenoot Polette kijkt toe vanuit zijn Peugeot 806 en geeft haar via oortjes aanwijzingen door.

Als in maart 2016 Polette het idee oppert om hun 14-jarige dochter ook in te zetten als tienerprostituee, is voor Bacot de maat vol. Ze schiet hem ‘s avonds tijdens de terugweg van een snelwegparking in de Peugeot 806 dood. Ze verbergt ‘s nachts het lijk en krijgt daarbij de hulp van de drie oudste kinderen, waaronder haar dochter. Diens vriendje is hierbij ook aanwezig. Meer dan een jaar later biecht hij aan zijn moeder geholpen te helpen bij het begraven van het lichaam. Zij stapt naar de gendarmerie. Bacot, de drie oudste kinderen en het vriendje moeten in oktober 2017 mee voor ondervraging. Bacot krijgt de aanklacht moord tegen zich te horen en wordt opgesloten in de gevangenis. In theorie riskeert ze levenslang, het ging in de Peugeot 806 immers niet om zelfverdediging. Pas na een jaar komt ze vrij en mag ze thuis met een enkelband haar proces afwachten.

Volledig scherm Een zus probeert Valérie Bacot bij te staan. © AFP

De zaak heeft inmiddels nationale proporties aangenomen. Miljoenen Fransen zien in mei hoe Bacot in tranen in een interview met TF1 haar relaas van de feiten doet.

Een in het leven geroepen steuncomité lanceert in januari een petitie die inmiddels door meer dan 550.000 mensen is ondertekend. “Zelfs indien zij een moord heeft gepleegd door haar folteraar te doden, en gezien de 25 jaar van lijden die zij in grote onverschilligheid heeft doorstaan, is het haar vrijheid die wij vragen”, luidt het. “We mogen niet langer wegkijken naar haar en zoveel andere vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.” Het assisenproces loopt tot vrijdag.

Volledig scherm Janine Bonaggiunta (links) en Nathalie Tomasini, de advocaten van Bacot, staan cameraploegen te woord. © AFP

Voor haar verdediging doet Bacot een beroep op meesters Nathalie Tomasini en Janine Bonaggiunta. De twee waren ook de advocates van Jacqueline Sauvage in een rechtszaak die heel Frankrijk deed huiveren. Deze vrouw schoot na 47 jaar huwelijk vol misbruik en mishandeling haar man dood, kreeg daar tien jaar celstraf voor, maar kwam door een besluit van toenmalig Frans president François Hollande op vrij voeten. Sauvage stierf in 2020 thuis op 72-jarige leeftijd.

Volledig scherm Het boek 'Tout le monde savait' (Iedereen wist het) is begin mei verschenen. © RV