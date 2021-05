Stiefvader verwekt kinderen bij Valérie en stapt met haar in het huwelijk: na bijna 25 jaar vol misbruik en geweld schiet ze hem dood

FRANKRIJKFrankrijk kijkt met argusogen naar het aanstaande moordproces tegen Valérie Bacot (41). De vrouw schoot in maart 2016 haar echtgenoot Daniel Polette (vermoedelijk 60) dood. Als prille tiener kwam de man in Valérie’s leven en werd haar stiefvader. De start van een dagelijkse hel die bijna 25 jaar zou duren. Verkrachter Polette verwekte bij Valérie vier kinderen en trad met haar in het huwelijk. Haar moeder was al die tijd op de hoogte en liet begaan. Valérie riskeert levenslang en deed zondagavond haar verhaal op zender TF1.

De vrouw uit La Clayette in de regio Bourgogne-Franche-Comté is amper twaalf als de nieuwe vriend van haar moeder bij het gezin intrekt. Deze Daniel Polette maakt zich snel schuldig aan seksueel misbruik en mishandeling. “Elke avond na school zei hij tegen me: ‘Ga jij maar naar boven’. Ik wist wat dat betekende”, zei Valérie zondagavond in het programma Sept à Huit. “Na verloop van tijd verzette ik me niet meer en begreep ik dat ik het moest laten gebeuren. Ik dacht nog eerst dat mijn moeder het niet wist, maat later besefte ik dat ze het moet geweten hebben.”

Een oudere zus van Valérie stapt naar de politie en dient klacht in tegen Polette. De rechter acht hem schuldig aan de aanklacht verkrachting van een minderjarige jonger dan vijftien jaar. De man brengt 2,5 jaar achter tralies door. Terug op vrije voeten keert hij gewoon naar de woning van Valérie terug. “Het leek alsof hij nog maar de vorige dag was vertrokken.” De man kwam “nog angstaanjagender en sterker terug”.

Zwanger

De incest herneemt als vanouds. Valérie raakt op haar zeventiende zwanger. Het signaal voor Polette om de relatie met haar moeder te beëindigen, het pand te verlaten en met zijn stiefdochter te gaan samenwonen. De moeder laat begaan en helpt zelfs met inpakken.

Na de geboorte van het kind gaat het seksueel misbruik verder. Polette verwekt in de jaren daarna nog drie kinderen bij Valérie en treedt met haar in het huwelijk. Naast het misbruik nemen ook de fysieke en mentale mishandelingen toe. De man slaat haar bont en blauw. Valérie krijgt om de haverklap beledigingen en doodsbedreigingen naar het hoofd geslingerd. De man haalt nu en dan zelfs een pistool boven en vuurt in haar richting. “Je hebt geluk. Het is niet dat ik het niet wilde. Volgende keer mis ik je niet”, herinnerde de vrouw zich.

Prostitutie

De vrouw is compleet gebroken en gehoorzaamt wanneer Polette haar in de prostitutie dwingt. Hij zet haar af bij snelwegstops waar automobilisten en vrachtwagenchauffeurs stoppen voor een plaspauze. “Als ik het niet deed, sloeg hij me en keerde de verlammende angst terug. Hij deed met me wat hij wilde”. De kinderen worden ouder en beginnen de ernst van de situatie in te zien. Ze gaan bij de politie langs, maar de zaak blijft zonder gevolg.

Begin maar maart 2016 is voor Valérie na bijna 25 jaar - waarvan achttien jaar gedwongen huwelijk - de maat vol. Polette merkt dat hun 14-jarige dochter stilaan een jonge vrouw wordt. “Hoe seksueel zou ze zijn?” vraagt hij zich af. Valérie vreest het ergste en wil koste wat kost vermijden dat het kind in de prostitutie wordt gesleurd. ‘s Anderendaags op 13 maart 2016 is Valérie met Polette ‘s avonds op de terugweg van een snelwegparking. Polette die als pooier optreedt, heeft z’n revolver bij voor het geval een klant moeilijk doet over de betaling.

“Hij stapte in de auto. Ik nam de revolver. Ik weet nog dat ik mijn ogen half dichttrok, een lichtflits zag en een harde knal hoorde.” Als Valérie de autodeur opent, valt het lichaam eruit. Ze stopt het lichaam in haar wagen, rijdt verder en brengt haar kinderen op de hoogte. Zij besluiten haar te helpen. Ze begraven samen het lichaam nabij een vijver van een kasteel in La Clayette.

Quote Het (proces) zal me in staat stellen te weten of ik voor één keer in mijn leven sterker zal zijn dan hij Valérie Bacot

Als een jaar later de menselijke resten worden gevonden, wordt Valérie van haar vrijheid beroofd. Ze brengt een jaar in de gevangenis door, maar mag thuis onder gerechtelijk toezicht haar assisenproces in juni afwachten. “Het is normaal dat ik de cel invlieg voor wat ik gedaan heb. Ik vrees dat ik mijn kinderen en mijn kleine meid in de steek moet laten. Aan de andere kant kijk ik uit naar de rechtszaak. Ik zie het ook als mijn laatste gevecht tegen hem. Het zal me in staat stellen te weten of ik voor één keer in mijn leven sterker zal zijn dan hij”, besluit Valérie. Indien ze schuldig wordt bevonden aan moord, riskeert ze - in theorie - een levenslange celstraf.

Jacqueline Sauvage

De zaak doet sterk denken aan Jacqueline Sauvage. Zij schoot haar gewelddadige man dood, waarvoor ze tien jaar celstraf kreeg maar door een besluit van toenmalig president François Hollande op vrije voeten kwam. Ze groeide in Frankrijk uit tot het symbool van alle slachtoffers van huiselijk geweld. Haar verhaal is verfilmd. Ze overleed thuis op 72-jarige leeftijd in juli 2020.

