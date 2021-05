Stiefvader en moeder in VS aangeklaagd voor moord op haar twee kinderen

Tylee Ryan (16) en haar geadopteerde broertje Joshua ‘JJ’ Vallow (7) uit Idaho werden voor het laatst in september 2019 gezien. Meer dan acht maanden later is het stoffelijke overschot van de kinderen gevonden op het domein van Chad Daybell (52), hun stiefvader, in Rexburg in Idaho. Daybell is nu, nog eens een jaar later, samen met de moeder van de slachtoffers, Lori Vallow (47), aangeklaagd voor moord. Daybell wordt er bovendien van beschuldigd ook zijn ex-vrouw te hebben vermoord.

Tammy Daybell, de ex van Chad Daybell, stierf in haar slaap. Dat was in oktober 2019, een paar weken voor haar ex-echtgenoot hertrouwde met Lori Vallow. Volgens de speurders heeft Chad Daybell haar vermoord. Ook Charles Vallow, de ex van Lori Vallow, overleed in vreemde omstandigheden. Het was de broer van Lori, Alex Cox, die hem in Arizona doodschoot, volgens de dader uit zelfverdediging. Charles had in februari de scheiding met Lori aangevraagd, maar die was nog niet uitgesproken op het moment van zijn overlijden.

De twee kinderen van Lori Vallow, Tylee Ryan (17) en de geadopteerde JJ Vallow (7), kwamen eveneens om het leven. In september 2019 waren de twee plots van de aardbodem verdwenen. Een maand eerder waren ze met hun moeder en stiefvader vanuit Arizona naar Rexburg in Idaho verhuisd. In juni vorig jaar werden hun lijken ontdekt op het eigendom van Chad Daybell in Fremont County. Het koppel was daar weggevlucht, na een ondervraging door de politie over de verdwijning van de kinderen en over de dood van Tammy Daybell.

Chad Daybell en Lori Vallow zijn gisteren aangeklaagd voor moord op de twee kinderen en voor samenzwering om die twee moorden en de moord op Tammy Daybell te begaan. In de gerechtsdocumenten staat niets over hoe de drie slachtoffers precies om het leven kwamen. Wel blijkt het koppel “religieuze overtuiging” te hebben aangehaald als motief. De twee waren in de ban van hun apocalyptische geloof in het einde der tijden. Volgens hen was Tammy Vallow “bezeten door een geest”. Chad Daybell had blijkbaar ook een maand voor Tammy’s dood haar levensverzekering verhoogd tot het maximumbedrag.

Lori Vallow wordt verder nog aangeklaagd voor fraude omdat ze uitkeringen voor haar kinderen bleef innen toen ze al gestorven waren.

Dat de aanklachten nu pas aan de ‘grand jury’ werden voorgelegd, heeft volgens het Amerikaanse gerecht te maken met vertragingen door de pandemie.

