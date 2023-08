Stickers roepen Poolse bevolking op om zich aan te sluiten bij Wagner-groep

LIVE OEKRAÏNE. Wagner­groep heeft geldproble­men volgens Britse inlichtin­gen­dienst: “Reële mogelijk­heid dat Kremlin groep niet langer financiert”

Rusland heeft in de nacht van zaterdag op zondag een Oekraïense drone neergeschoten boven de Russische regio Belgorod, meldt het Russische ministerie van Defensie. Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gisteravond in een videoboodschap enkele Europese landen bedankt voor het onderschrijven van de G7-verklaring inzake veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Nederland en Duitsland bedankte hij daarbij nog eens in het bijzonder. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.