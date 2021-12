Steve Bronski (61), medeoprichter van Bronski Beat, overleden

Celebrities Nick Cannon in rouw na overlijden van zoontje van vijf maanden oud

Zen, de vijf maanden oude zoon van Nick Cannon (41), is overleden aan een hersenaandoening. De Amerikaanse komiek, muzikant en acteur heeft zondag afscheid genomen van zijn kind. Dat vertelde hij in tranen in zijn tv-programma ‘The Nick Cannon Show’.

