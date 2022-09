Steve Bannon, ex-topadviseur van Donald Trump, heeft zich aangegeven in New York

Oekraïens leger heeft verschil­len­de dorpen nabij Charkiv heroverd, zegt Zelensky

Het Oekraïense leger heeft in de regio van Charkiv, in het noordoosten van het land, verschillende dorpen op de Russen heroverd. Dat heeft president Volodymyr Zelensky woensdagavond gezegd in zijn dagelijkse videoboodschap, zonder echter verdere details over de gevechten te geven, zoals de namen van de dorpen.

7 september