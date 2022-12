Steun voor Oekraïne neemt lichtjes af: steeds minder Belgen willen nog wapens sturen

In alle EU-lidstaten neemt de steun voor het sturen van wapens naar Oekraïne af. Dat meldt de Koning Boudewijnstichting op basis van een Europese enquête die in september werd uitgevoerd bij ruim 13.000 respondenten. De Italianen zijn het minst enthousiast geworden (36 procent), terwijl de Polen, de directere buren van Oekraïne, nog met volle overtuiging (76 procent) militair materiaal sturen.

In heel Europa vond 50 procent van de respondenten dat hun land Oekraïne moet steunen door wapens te leveren, om zich te kunnen verdedigen tegen de Russische aanvallen. Bij het begin van de Russische aanvalsoorlog bedroeg dat cijfer nog 56 procent. In België daalde de publieke goedkeuring voor de wapenoverdrachten in september tot onder 48 procent, tegenover 60 procent in maart. Het percentage is met 36 procent het laagst in Italië. In Polen, de directe buur van Oekraïne, is de goedkeuring voor dergelijke activiteiten daarentegen constant hoog gebleven (76 procent).

In de hele EU zei een duidelijke meerderheid (67 procent) dat de EU meer energieonafhankelijk moet worden, ook al brengt dit hogere kosten met zich mee. In maart bedroeg dit cijfer nog 74 procent. In België werd de voorbije maanden de scherpste daling genoteerd (van 76 procent in maart naar 64 procent in september). Gezien de aanhoudende torenhoge inflatie en het begin van het stookseizoen, is dat een te verwachten ontwikkeling, klinkt het.

Op de vraag wat hen momenteel het meeste zorgen baarde, maakten de respondenten in de EU duidelijk hoe sterk de inflatie hen in de ban houdt. In totaal noemde 49 procent de stijgende levensduurte als hun grootste bezorgdheid, waarbij dit cijfer in België oploopt tot 50 procent.

Er is nog steeds een duidelijke meerderheid om Oekraïne toe te laten tot de Europese Unie. Iets minder dan twee derde van de respondenten gaf aan voorstander te zijn, zes procent minder dan in maart. Meer dan driekwart van de ondervraagden is bereid Oekraïense vluchtelingen in eigen land op te vangen, in België is dat percentage gedaald naar 73 procent.