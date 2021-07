“Stervende patiënten smeken om vaccin”: bij meer dan 99 procent van coronasterfgevallen in VS gaat het om niet-gevaccineerden

De pandemie van niet-gevaccineerden woedt volop in de VS nu de deltavariant zich in sneltreinvaart over het land verspreidt. “Minstens 99 procent van degenen die in de VS in de afgelopen zes maanden aan het coronavirus overleden, was niet ingeënt.” In de ziekenhuizen spelen zich hartverscheurende scènes af.

Het was dr. Rochelle Walensky, de directrice van de federale ziektepreventiedienst CDC (Centers for Disease Control and Prevention), die de opvallende mededeling donderdag deed tijdens een briefing in het Witte huis. “Uit voorlopige gegevens die door het CDC zijn beoordeeld, blijkt dat 99,5 procent van de mensen die in de afgelopen zes maanden aan Covid-19 stierven niet waren gevaccineerd”, zei ze. Het is een verbluffende statistiek waaruit blijkt dat bijna elk coronasterfgeval zou kunnen vermeden worden mits vaccinatie.

Ondertussen sputtert de motor van de vaccinatiecampagne , vooral in de meer conservatieve zuidelijke delen van het land. Op 22 juli waren er meer dan 68.000 nieuwe bevestigde gevallen, het hoogste aantal sinds 16 april. Sinds het begin van de pandemie overleden al meer dan 610.000 Amerikanen aan Covid-19.

In Alabama bijvoorbeeld is slechts 33 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Arts Brytney Cobia doet er alles aan om mensen te overtuigen, maar soms is het gewoon te laat, schrijft ze op Facebook. “Ik neem jonge, gezonde mensen op in het ziekenhuis met een zeer ernstige Covid-infectie. Een van de laatste dingen die ze doen voordat ze worden geïntubeerd, is me smeken om het vaccin. Ik houd hun hand vast en zeg dat het me spijt, maar het is te laat”, luidt het in het bericht.

Hoax

“Een paar dagen later, als ik het tijdstip van overlijden meldt, omhels ik hun familieleden en vertel ik hen dat de beste manier om hun geliefde te eren is door zich te laten vaccineren en iedereen die ze kennen aan te moedigen hetzelfde te doen. Ze huilen. En ze vertellen me dat ze het niet wisten. Ze dachten dat het een hoax was. Ze dachten dat het om politiek ging. Ze dachten dat ze niet zo ziek zouden worden omdat ze een bepaalde bloedgroep of een bepaalde huidskleur hadden. Ze dachten dat het ‘gewoon de griep’ was. Maar ze hadden het mis. En ze zouden willen dat ze de klok konden terugdraaien. Maar dat kunnen ze niet. Dus ze bedanken me en gaan het vaccin halen. En ik ga terug naar mijn kabinet, schrijf hun overlijdensakte en zeg nog een klein gebed in de hoop dat dit verlies meer levens zal redden”, besluit Cobia.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Louisiana is amper 36 procent van de mensen gevaccineerd. Lokale bewoner Paula Johnson stelde het krijgen van het vaccin uit en werd met Covid-19 in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Johnson, die geen comorbiditeiten had, vertelde aan CBS News dat ze niet kon ademen. “Mijn longen leken het op te geven.” Nu wil ze het vaccin.

Volgens de federale ziektepreventiedienst CDC kunnen mensen die Covid-19 hebben gehad nog steeds gevaccineerd worden, maar sommigen moeten mogelijk 90 dagen wachten, afhankelijk van de behandeling die ze hebben gekregen.

Met de snelle toename van het aantal infecties, de stijgende ziekenhuisopnames en sterfgevallen, drong presiendent Joe Biden er opnieuw bij niet-gevaccineerde Amerikanen op aan om de “gigantisch belangrijke stap” te zetten om gevaccineerd te worden.

Het Witte Huis overweegt momenteel om aan gevaccineerde Amerikanen te vragen om weer mondmaskers te dragen, vooral in gebieden waar de deltavariant in opkomst is.