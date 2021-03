Sterkste stijging van coronabesmettingen sinds december in Nederland

De vorige keer dat het weekcijfer nog scherper omhoog was gegaan, was in de rapportage van 15 december. Die dag ging de strenge lockdown in Nederland in. "De situatie blijft zorgelijk", concludeert het RIVM.

Versoepelingen

Middelbare scholieren gaan sinds 1 maart weer een deel van de tijd fysiek naar school. Twee dagen daarna mochten ook mensen in de meeste contactberoepen weer aan het werk. Dat zijn onder meer kappers, masseurs, schoonheidsspecialisten, aanbieders van alternatieve geneeswijzen als acupunctuur of osteopathie en bijvoorbeeld ook rij-instructeurs. Ook de mogelijkheden om samen buiten sporten werden verruimd.

Britse variant

Het zogeheten reproductiegetal is iets gestegen, tot 1,06. Dat betekent dat 100 besmette mensen op hun beurt 106 anderen aansteken. Het cijfer is gebaseerd op de situatie van 1 maart. En de Britse variant van het virus is nu veruit de meest voorkomende in Nederland. De gemuteerde, extra besmettelijke virusvariant was volgens steekproeven in de laatste week van februari goed voor driekwart van alle besmettingen.