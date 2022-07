Sterke stijging van aantal begravingen in door Rusland gecontroleerde regio's in Oekraïne

CIR, een ngo die strijdt tegen desinformatie, heeft zes zones in Oekraïne geanalyseerd die in handen zijn van de Russen. "Informatie uit open sources kunnen toegang geven tot achter de frontlinies en tot zones die bezet zijn door Russische strijdkrachten", zegt Benjamin Strick van de ngo.

Op de begraafplaats Starokrimske van Marioepol bijvoorbeeld, schatten de auteurs van het rapport dat er ongeveer 1.000 nieuwe graven zijn waargenomen in een periode van vijf maanden, tussen 21 oktober 2021 en 28 maart 2022, een maand na de start van de oorlog. Vervolgens nam het aantal begravingen sterk toe, met 1.141 nieuwe graven die tussen 28 maart en 12 mei op satellietbeelden te zien waren en nog eens meer dan 1.700 tussen 12 mei en 29 juni, staat in het rapport.

Burgerdoden

"Ons rapport illustreert de extreme en voortdurende druk op het leven van burgers in Oekraïne", stelt Strick nog. "Geïmproviseerde begravingen en het toenemend aantal graven, vooral in en rond de bezette gebieden, is een frappante illustratie van het aantal burgerdoden.” Om tot de cijfers te komen, vergeleken de onderzoekers satellietbeelden met op locatie gebaseerde informatie, met name van sociale media.

Kiev schat dat er in Marioepol minstens 22.000 burgers gedood zijn. De havenstad is in mei na hevige gevechten in handen gevallen van Russische troepen en pro-Russische Oost-Oekraïense milities. Het mensenrechtenbureau van de VN schat het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne op 5.000, maar erkent dat het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger ligt.