Sterke stijging coronabesmettingen in Zuid-Afrika

Trump houdt ondanks ramp in Miami tóch rally in Florida en hekelt aanklach­ten tegen zijn bedrijf

4 juli De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft tijdens een bijeenkomst in de Amerikaanse deelstaat Florida uitgehaald naar de openbaar aanklagers die zijn familiebedrijf The Trump Organization willen vervolgen. “Het is echt gerechtelijk wangedrag. Het is verschrikkelijk”, zei hij tijdens de campagnerally in Sarasota, waarbij vuurwerk werd afgestoken.