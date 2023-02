Sterk politiek signaal naar Rusland: Moldavische presidente Sandu woont NAVO-bijeenkomst in Warschau bij

Moldavië maakt geen deel uit van de NAVO. De republiek is politiek verdeeld tussen pro-Europese en pro-Russische krachten. In de regio Transnistrië, aan de grens met Oekraïne, zijn nog Russische troepen gelegerd.

‘Nietszeggende’ speech Poetin zorgt voor ergernis in Rusland: “Geen woord over de nederlagen”

Sandu vertegenwoordigt de pro-Europese krachten van het verarmde land. Ze ziet in de Russische oorlog tegen Oekraïne een bedreiging voor Moldavië. Onlangs waarschuwde ze voor een putsch die Rusland zou voorbereiden. Biden had dinsdag al een ontmoeting met Sandu in Warschau en bracht haar ook ter sprake in zijn toespraak in het Koninklijk Kasteel in Warschau. “Ik ben trots naast u en het vrijheidslievende volk van Moldavië te staan”, zei hij.