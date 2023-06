Stempel van “ergste vrouwelijke seriemoordenaar”, maar na 20 jaar is Australische Kathleen Folbigg die haar onschuld volhield toch vrij

De Australische Kathleen Folbigg (55) is na twintig jaar cel vrijgelaten. Ze werd veroordeeld voor de moord en doodslag op haar vier kinderen, maar zelf bleef ze al die tijd haar onschuld uitroepen. Na wetenschappelijk onderzoek blijkt er nu “aanzienlijke twijfel” te zijn over haar schuld. Folbigg, die “de ergste vrouwelijke seriemoordenaar” wordt genoemd, heeft intussen gratie gekregen.

Na de dood van haar vier kinderen Sarah, Laura, Patrick en Calib tussen 1989 en 1999 werd Folbigg de “ergste vrouwelijker seriemoordenaar” van Australië genoemd. De onderzoekers beweerden dat de vrouw de jongens en meisjes - toen nog baby’s - met geweld deed stikken. Folbigg kreeg daarvoor in 2003 een celstraf van dertig jaar opgelegd, maar de vrouw hield haar onschuld vol.

Uiteindelijk werd de zaak herbekeken. Na nieuw onderzoek blijkt dat er “ernstige twijfels” zijn over haar schuld. Een wetenschappelijk rapport uit 2021 stelt dat zeker twee kinderen stierven aan een zeldzame genetische hartziekte, van verstikking zou geen sprake zijn. “Er bestaat de redelijke mogelijkheid dat de kinderen aan een natuurlijke dood zijn gestorven”, luidt het.

Volledig scherm Kathleen Folbigg met haar dochtertje Laura in 1999. © ©BrunoPress

Andere interpretatie dagboek

In haar dagboek dachten de speurders destijds het bewijs te lezen dat Folbigg haar kinderen had vermoord. Hoewel ze nergens in haar dagboek expliciet schreef dat ze haar kinderen iets had aangedaan, was het toch dat dagboek dat uiteindelijk tot haar veroordeling leidde.

Ze schreef onder meer dat ze “in een gevaarlijke gemoedstoestand” was en “de controle” verloor. “Op mijn slechtste momenten ben ik geen aangenaam persoon om in de buurt te hebben”, klonk het. Zelf vertelde Folbigg later dat haar dagboek gewoon toonde hoe depressief ze was en dat haar gevoelens haar erg prikkelbaar maakten. “Ik weet niet waarom mijn kinderen gestorven zijn, maar ik heb hen niet gedood”, klonk het. “Ik gaf mezelf gewoon de schuld voor alles. Ik voelde me verantwoordelijk. Dat doen moeders nu eenmaal.”

“Het spreekt voor zich dat ik de dochter van mijn vader ben”, schreef ze op zeker moment in het dagboek. Haar vader vermoordde haar moeder in 1968, toen Folbigg maar achttien maanden oud was. Haar moeder was thuis vertrokken na een ruzie over geld. Haar - dronken - vader ging achter haar aan en stak haar neer op een voetpad in Sydney.

Volledig scherm Baby Laura. © ©BrunoPress

Gratie

De gouverneur-generaal van Australië, Michael Daley, heeft Folbigg gratie verleend. De vrouw is na maar liefst twintig jaar in de cel nu op vrije voeten. De veroordelingen worden niet ingetrokken, maar Folbigg moet haar straf niet verder in de gevangenis uitzitten.

“Er zijn vier kinderen dood. Een man en een vrouw zijn uit elkaar en de vrouw heeft twintig jaar in de gevangenis doorgebracht. Dit gezien heeft nooit een eerlijk kans gehad. Je zou onmenselijk zijn als je hier niets bij zou voelen”, aldus Daley.