“Stemmetje” zou leerling (16) ertoe aangezet hebben leerkracht neer te steken in Frankrijk: “Ik heb mijn leven geruïneerd, alles is voorbij”

De 16-jarige scholier die opgepakt is nadat hij woensdag op school in Saint-Jean-de-Luz in Frans-Baskenland zijn leerkracht Spaans had neergestoken, heeft gesproken over een "stemmetje" dat hem voorgesteld zou hebben een moord te plegen. Dat heeft de procureur van Bayonne, Jérôme Bourrier, donderdag op een persconferentie verklaard.

Woensdag rond 9.45 uur ‘s ochtends stond de jongen tijdens de Spaanse les plots op, sloot hij de deur en liep hij naar de leerkracht terwijl hij een keukenmes met een lemmet van 18 millimeter bovenhaalde, dat hij verstopt had in keukenpapier, legde de procureur uit.



De jongen bracht de leerkracht een gewelddadige slag toe, waarbij hij de aorta, de rechterlong en het borstbeen raakte. Het slachtoffer kon niet meer gered worden. De jongen begaf zich naar een nabijgelegen klaslokaal waar twee leerkrachten hem wisten te kalmeren en bedwingen. Op dat moment zou de jongen gezegd hebben: “Ik heb mijn leven geruïneerd, alles is voorbij.”

KIJK. Beelden van gisteren: 16-jarige leerling steekt leerkracht (52) neer, de vrouw overleeft het niet

Stemmetje

"Tijdens zijn hechtenis heeft de verdachte gesproken over een stemmetje dat tegen hem spreekt, een wezen dat hij beschrijft als egoïstisch, manipulatief (...), dat hem aanspoort om het slechte te doen en dat hem voorgesteld zou hebben om een moord te plegen", zei Bourrier.

Ruzie

"We weten ook dat hij beïnvloed was door een ruzie die hij een dag eerder met een vriend had en op dat vlak heeft hij onstandvastige uitspraken gedaan tegen de arts die gevraagd is hem psychiatrisch te onderzoeken. Hij zou gezegd hebben dat hij de feiten in de aanwezigheid van die jongen met wie hij ruzie had, zou willen plegen om hem op een bepaalde manier te straffen."

Volledig scherm Politie en pers aan de school. © REUTERS

De jongen zou verder "een vorm van vijandigheid” tegenover zijn leerkracht Spaans hebben toegegeven: voor dat vak zou hij geen goede cijfers gehaald hebben. Volgens zijn vrienden is de jongen verder "een zeer goede leerling".

Gepest

In hechtenis zou de jongen nog verteld hebben dat hij gepest werd op zijn vorige school. Hij werd opgevolgd door een psychiater. In oktober zou hij een zelfmoordpoging ondernomen hebben. Sindsdien zou hij antidepressiva voorgeschreven krijgen, aldus nog de procureur. Een eerste psychiatrisch onderzoek wees op “een vorm van reactieve angst die zijn onderscheidingsvermogen zou kunnen verstoren” en “elementen van depressie die zich al een jaar ontwikkelen”, maar niet op “een geestesziekte van het type schizofrenie, manie, depressie of mentale retardatie”, verklaarde de procureur.

Volledig scherm Een scholiere wordt getroost aan de school na het drama. © ANP / EPA

De scholier was tot nu onbekend bij politie, justitie en de diensten voor kinderwelzijn. Hij is “vatbaar voor een strafrechtelijke verantwoordelijkheid”, aldus nog de procureur. Het parket heeft zijn voorlopige hechtenis gevraagd. Morgen/vrijdag zal de procureur “een gerechtelijk onderzoek onder de kwalificatie van moord met voorbedachte rade” openen.

Volledig scherm Beeld aan de school. © Photo News

Minuut stilte

Donderdagmiddag is op de Franse middelbare scholen die geen wintervakantie hebben, om 15.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van het slachtoffer. “Haar naam was Agnès Lasalle”, verklaarde de Franse minister van Onderwijs Pap Ndiaye op een college in Albertville. “Ze is gedood met een mes door een leerling over wie we op dit moment weinig weten. Vandaag is het tijd voor bezinning, emotie en solidariteit.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.

Volledig scherm Luchtbeeld vorige zomer van de school. © Photo News