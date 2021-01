Stemlokalen in Georgia gesloten

Daar is de volgende bittere kiesstrijd in Georgia al: twee senaatsze­tels zijn beslissend voor de (on)macht van president Biden

5 januari Terwijl Donald Trump zich blijft verzetten tegen de verkiezingsuitslag van november, dient de volgende bittere strijd zich al aan. Een stembusslag in Georgia die over de meerderheid in de Senaat zal beslissen, maar zo kantje boord is dat de uitkomst dagenlang onduidelijk kan blijven en misschien door rechters moet worden beslecht.