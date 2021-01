Stemlokalen in Georgia gesloten: Democraten aan kop in eerste uitslagen

In de Amerikaanse staat Georgia zijn dinsdagavond om 19 uur (lokale tijd) de stemlokalen voor de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen gesloten. De Democratische uitdagers Jon Ossoff en Raphael Warnock gaan in de eerste cijfers aan de leiding tegen de Republikeinse zittende senatoren David Perdue en Kelly Loeffler.

Met 5 procent van het verwachte aantal stemmen geteld gaat de Democraat Ossoff met 68,4 procent van de stemmen aan de leiding in de verkiezingsrace tegen de Republikein Perdue (31,6 procent). De andere Democratische kandidaat, Raphael Warnock, gaat met 69,2 procent aan de leiding tegenover de 30,8 procent voor senator Loeffler.

De eerste cijfers kunnen geflatteerd zijn in het voordeel van de Democraten, aangezien de meeste getelde stemmen uit Fulton County komen, een stedelijk district waarin ook de hoofdstad Atlanta ligt. Daar wordt overwegend op de Democraten gestemd.

Een vrouw overhandigt haar stembiljet in Georgia. © AFP

Strijd om de Senaat

De verkiezingen in Georgia geven de doorslag in wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. De Republikeinen hebben genoeg aan één zetel om de Senaat in handen te houden. Maar als de twee zetels naar de Democratische uitdagers Raphael Warnock en Jon Ossoff gaan, zullen beide partijen over vijftig zetels beschikken.

In dat laatste geval zal de machtsbalans in de Senaat binnenkort overhellen naar de Democraten. Bij een ex aequo is het namelijk de vicepresident die de knoop moet doorhakken, en de komende vier jaar is dat de Democrate Kamala Harris.

Als de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden, kunnen zij het aankomend president Joe Biden de komende vier jaar lastig maken met zijn beleid en zijn benoemingen.

Peilingen

Uit de eerste peilingen van Edison Research komt naar voren dat de helft van de stemmers wil dat de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia veroveren, en dat de andere helft de Republikeinse meerderheid wil behouden. De helft van de kiezers die door Edison Research zijn ondervraagd, stemde bij de presidentsverkiezingen in november voor president Donald Trump en de andere helft koos voor de Democraat Joe Biden.

Die laatste ging er in november met minder dan 12.000 stemmen verschil met de verkiezingszege vandoor in Georgia. Dat was opvallend omdat de van oudsher conservatieve zuidelijke staat sinds 1992 niet meer voor een Democraat had gekozen. Destijds wist Bill Clinton er een meerderheid te winnen.

Uitslag kan even op zich laten wachten

Omdat veel Amerikanen vanwege de coronapandemie per brief stemmen, kan de uitslag langer op zich laten wachten dan normaal. Bij een erg nipte race, kunnen er bovendien nog hertellingen worden aangevraagd.

De verkiezingen zijn volgens de lokale overheid rustig verlopen, zonder lange rijen voor de stembureaus.