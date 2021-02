Stella Artois verlaagt alcoholpercentage in Verenigd Koninkrijk, tot groot ongenoegen van bierliefhebbers

Nu ook ‘brouwerij­wa­ter’ van Stella Artois voor planten in provincie­do­mein Kes­sel-Lo: “Stad Leuven haalde al 1 miljoen liter op sinds begin juni”

7 augustus De stad Leuven is al vaste klant bij de brouwerij van Stella Artois en nu gaat AB InBev ook gezuiverd afvalwater leveren aan het recreatiedomein in Kessel-Lo. Om de planten te gieten, uiteraard, en dat zal nodig zijn met de hittegolf. “Wij recycleren water uit ons productieproces en we zijn trots dat we het op deze manier kunnen teruggeven aan de natuur”, zegt Alexander Soenen, brouwerijdirecteur in Leuven.