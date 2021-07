Stefan Löfven negen dagen na ontslag opnieuw premier van Zweden

Zweedse premier Stefan Löfven kondigt ontslag aan

28 juni De Zweedse sociaaldemocratische premier Stefan Löfven heeft zijn ontslag aangekondigd nadat hij vorige week een motie van wantrouwen had verloren. De 63-jarige Löfven was sinds 2014 premier. De parlementsvoorzitter zal nu gesprekken opstarten om te onderzoeken of er een nieuwe regering gevormd kan worden. Is dat niet het geval, dan vinden er na de zomer vervroegde verkiezingen plaats.