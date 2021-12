Steenrijke drugsbaron die in schamele flat leeft opgepakt met hulp van Belgische politie: beelden tonen hoe politie deur inbeukt

Bij een actie van de Belgische, Franse en Spaanse politie en de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) is een topman van de internationale drugsmaffia opgepakt. De Marokkaanse drugskoning Fikri Amellah (30) staat aan het hoofd van een bende die tonnen hasj en cocaïne vanuit Afrika naar Europa heeft gesmokkeld via de Straat van Gibraltar. De man leefde erg bescheiden, in een schamele flat in Barcelona.

Fikri Amellah (30) werd enkele dagen geleden om 6 uur ‘s morgens gearresteerd in een anonieme flat in de wijk Poble Sec in Barcelona. Hij zat in de woonkamer en was druk in de weer met vijf mobiele telefoons en twee notebooks. Daarmee coördineerde hij verschillende drugstransporten op zee.

Tegelijk met de arrestatie van Fikri Amellah vonden op andere plaatsen nog 16 invallen plaats. Op beelden van de Guardia Civil is te zien hoe zwaarbewapende agenten deuren van flats inbeuken en kasten vol bankbiljetten leeghalen. Bij de actie zijn tien luxewagens en een jacht in beslag genomen. Er werden 11 Spanjaarden en 6 Marokkanen gearresteerd.

Lottobiljetten

De politie vond ook 1 miljoen euro cash, horloges ter waarde van 3 miljoen euro en voor 18.000 euro lottobiljetten voor de kersttrekking van de Spaanse nationale loterij.

De Guardia Civil beschouwt Fikri Amellah als de belangrijkste invoerder van hasj uit Marokko naar Spanje. Daarvoor maakt hij gebruik van zijn uitgebreid netwerk aan de Straat van Gibraltar, het smalste stukje oceaan tussen Noord-Afrika en Europa.

Smokkelaars proberen via die route met supersnelle speedboten bomvol drugs, vanuit Marokko het Spaanse vasteland te bereiken. Van daaruit wordt de drugs via een uitgebreid distributienetwerk verder gesmokkeld richting onder meer West-Europa.

De Afrikaanse Route

“Vanuit zijn ervaring om hasj te smokkelen, stortte Fikri Amellah zich vervolgens op de meer lucratieve handel in cocaïne”, meldt de Guardia Civil. “Hij zette op die manier de ‘Afrikaanse Route voor cocaïne’ op poten, die steeds meer gebruikt wordt door criminele organisaties.”

Ondanks de miljoenen euro’s die Fikri Amellah hiermee verdiende, leefde hij op het eerste zicht bescheiden. Hij woonde samen met vier gezinsleden in een schamele flat in Barcelona. Volgens buren kennen de meeste mensen in het gebouw elkaar niet. “Ik wist dat hier een Marokkaans gezin woonde, maar wie ze zijn of wat ze deden, daar had ik geen idee van”, aldus een student en bovenbuur. “Het was een discrete familie.”

Horloge van 800.000 euro

Maar schijn kan bedriegen, zo blijkt. Hun leven in Barcelona staat in schril contrast met het extravagante vertoon van de familie wanneer ze hun schamele flat verlieten, meldt de Spaanse politie. “Ze maakten gebruik van luxejachten, peperdure hotels en voertuigen, en droegen horloges van wel 800.000 euro per stuk.” Bij die reizen en uitstapjes zou Fikri Amellah telkens een valse identiteit hebben aangenomen.

Messi

De Guardia Civil linkt Fikri Amellah drugsvangsten van 4,3 ton hasj en 1,8 ton cocaïne in Spanje in 2021. Hij wordt ook gelinkt aan 1 ton cocaïne die in Marokko is ontdekt in 2018 en zou de vaste leverancier zijn van de Zuid-Spaanse drugsclans ‘Los Castaña’ en ‘Messi’.

