Steenkoolbedrijven verwachten nog decennia vraag naar kolen

Oostenrijk Strenge boetes en straatcon­tro­les: Oostenrijk start vandaag als eerste land ter wereld met lockdown voor niet-gevacci­neer­den

In Oostenrijk is sinds middernacht een lockdown voor niet-gevaccineerde inwoners van start gegaan. Vorige week besloten de Oostenrijkse bondskanselier Alexander Schallenberg en de leiders van de deelstaten over de invoering van de ingrijpende maatregel. Inwoners die niet tegen het coronavirus zijn ingeënt en ouder zijn dan twaalf jaar, mogen hun huis enkel verlaten om essentiële inkopen te doen, te gaan werken, een dokter te bezoeken of een luchtje te scheppen. De Oostenrijkse politie zal burgers bovendien streng controleren. Op het overtreden van de maatregelen staan boetes tot maar liefst 30.000 euro.

15 november