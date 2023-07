Steeds meer wolven in Duitsland: milieuminister roept op ‘probleemwolven’ neer te schieten

“Het afschieten van wolven die hebben geleerd over hogere hekken te klimmen of die mensen van te dichtbij benaderen, is mogelijk. Deelstaten kunnen dit doen in overeenstemming met de wet. Van deze mogelijkheid zou in de toekomst meer gebruik moeten worden gemaakt”, zei Lemke zaterdag in de krant Neue Osnabrücker Zeitung.