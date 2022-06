Steeds meer vluchtelingen in Europa: aantal asielaanvragen vorig jaar met een derde gestegen

Zo snel zou het voorbij kunnen zijn voor Poetin en deze drie haviken houden we best in de gaten

Voorlopig lijkt hij nog stevig in het zadel te zitten, maar de kansen zouden wel eens heel snel kunnen keren voor de Russische president Vladimir Poetin. Volgens verscheidene bronnen binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten komt het gevaar van heel dichtbij en zijn er drie haviken in zijn directe omgeving die we best in de gaten houden. “Als ze besluiten dat ze van hem af willen, zullen ze plots, snel en dodelijk toeslaan”, klinkt het.

