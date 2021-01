Steeds meer Republikeinen dringen aan op ontslag van Trump: “Hij is naar ondenkbaar niveau van waanzin gezakt”

FBI onderzoekt aanwezig­heid brandweer­man­nen bij rellen Capitool

De Amerikaanse Federale inlichtingendienst FBI onderzoekt of brandweerlieden uit New York woensdag aanwezig en betrokken waren bij de rellen in en rond het Capitool in Washington. Amerikaanse media melden dat de New Yorkse brandweer (NYFD) de FBI daarover tips heeft verschaft.