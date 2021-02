Steeds meer Republikeinen distantiëren zich van partijgenote en QAnon-aanhangster Marjorie Taylor Greene

In de Amerikaanse Senaat spreken steeds meer Republikeinen zich uit tegen hun partijgenote Marjorie Taylor Greene. Dat pas verkozen Congreslid uit Georgia spuit al jaren volledig dolgedraaide complottheorieën, zoals dat de schietpartijen van Sandy Hook en Parkland, waarbij tientallen kinderen gedood werden, in scene gezet zijn. Haar partij beraadt zich over haar positie.

Gisteren noemde Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, Taylor Greene in een ongezien zware beschuldiging al een “kankergezwel” voor zijn partij. Veel partijgenoten vrezen dat haar uitspraken en standpunten de partij alleen maar zullen schaden de komende jaren. De Democraten doen er ondertussen alles aan om Taylor Greene zo veel mogelijk als het gezicht van de Republikeinse partij af te schilderen.

Vooral senatoren geven openlijk afkeurende commentaar op hun partijgenote, zoals John Thune, Republikeins senator uit South Dakota en lid van de partijraad. Volgens hem moet de Huis-fractie een keuze maken. “Willen ze de partij zijn van beperkte overheid en fiscale verantwoordelijkheid, van vrije markt, vrede door kracht, het recht op leven, of willen ze de partij zijn van complottheorieën en QAnon? Dat is de beslissing die ze moeten maken. Dit leidt hen te veel af, op een slechte manier.”

“Ik denk dat onze partij heel duidelijk moet maken dat ze ons op geen enkele manier vertegenwoordigt”, zei ook Republikeins senator Mitt Romney uit Utah. “Onze grote tent is niet groot genoeg om zowel conservatieven als gekken te huisvesten.”

“Ofwel gestoord ofwel een sadist”

De fractieleider van de Republikeinen in het Huis, Kevin McCarthy, zat gisteren urenlang samen met Taylor Greene, vooraleer hij de stuurgroep van zijn fractie voorzat. Die vergaderde ruim een uur over de positie van het Congreslid, die in twee commissies zetelt. Mogelijk raakt ze haar positie daar kwijt, maar de stuurgroep kon daarover gisteren geen consensus bereiken.

Vooral haar zetel in de parlementaire commissie Onderwijs ligt gevoelig, gezien haar standpunt dat het bloedbad in 2018 met zeventien doden op de Parkland High School in Florida in scene is gezet om het recht op wapenbezit in te perken. Onlangs dook ook een video op waarin ze een overlevende van die schietpartij, David Hogg, achtervolgde en lastig viel vooraleer die zou getuigen in het Congres.

“Ik zou het zeer moeilijk hebben met haar standpunt over de schietpartijen en haar zetel in de commissie”, aldus Republikeins senator Kevin Cramer uit North Dakota. “Echte autoriteit krijg je ook door morele autoriteit.” Ook de twee Republikeinse senatoren uit Florida zelf, Marco Rubio en Rick Scott, uitten al felle kritiek op Taylor Greenes standpunten. Rubio noemde haar “ofwel gestoord ofwel een sadist”. “Dit waren echte gezinnen”, verwees hij naar de slachtoffers van de schietpartij in Parkland. "Dit waren echte kinderen die stierven.”

“Jammer dat een paar Republikeinen geobsedeerd zijn door mij”

Greene zelf is niet opgezet met de commentaar van haar partij. “Jammer dat een paar Republikeinse senatoren geobsedeerd zijn door mij, in plaats van zich voor te bereiden om president Trump te verdedigen tegen hondsdol radicaal links”, tweette ze. “Focus op het beëindigen van de heksenjacht. Doe je job!” In de Senaat start allicht volgende week het impeachmentprocent tegen ex-president Donald Trump voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari.

Bosbranden door lasterstraal

De 46-jarige politica beweerde in het verleden dat er bij de aanslagen van 11 september 2001 geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen. Ze claimt dat Bill en Hillary Clinton verantwoordelijk zijn voor de dood van de zoon van oud-president John F. Kennedy die om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Ook gaf ze likes bij posts op sociale media waarin werd opgeroepen om Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis, te vermoorden.

De meest bizarre theorie die Taylor Greene aanhangt lijkt echter wel die over de bosbranden in Californië in november 2018 waarbij 85 mensen het leven lieten. Volgens de voormalige fitness-uitbaatster zijn die veroorzaakt “door een laserstraal uit de ruimte”. “Een laserstraal van een satelliet moest energie terugstralen naar zonnepanelen, maar heeft een zenderontvangststation gemist”, zo verklaarde ze indertijd. “De Californische stroomleverancier PG&E kon zo met de hulp (van de miljardairs van) de Rotschilds de nodige ruimte maken voor de uitbouw van een nieuw gigantisch spoorwegennetwerk.”