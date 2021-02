Steeds meer protest tegen voorstekende politici bij vaccinaties in Zuid-Amerika: zo driest gaan ze te werk

Zowel in Peru als in Argentinië moesten al ministers opstappen nadat bekend raakte dat ze voorgestoken hadden om sneller een vaccin te krijgen. In Ecuador loopt een onderzoek naar gelijkaardige feiten. En dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. In heel wat Zuid-Amerikaanse landen - waaronder ook Brazilië - zouden duizenden beschuldigingen onderzocht worden over onregelmatigheden. De meeste hebben betrekking op lokale politici en hun families. En dat terwijl nog niet eens alle gezondheidsmedewerkers al een prik kregen.

De manier waarop de politici te werk gaan is brutaal. In Ecuador stuurde de minister van Volksgezondheid een deel van de allereerste vaccins naar een luxueus privérusthuis waar zijn moeder verblijft. En in Peru eigende een viceminister van Volksgezondheid zich een aantal extra - niet-geregistreerde - doses toe uit een klinische test om zichzelf, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn zus, een neef en een nicht te laten vaccineren.

Geheim

Ook een voormalig president van het land - Martín Vizcarra - kwam in opspraak. Hij was een van de weinigen die aan het einde van zijn termijn goede populariteitscijfers kon voorleggen, met dank aan zijn strijd tegen corruptie. Maar nu raakte bekend dat hij zich in het geheim liet inenten toen hij nog in functie was. Nog voor het land ook maar één vaccin had goedgekeurd of gekocht. Vervolgens probeerde hij dat toe te dekken.

Volledig scherm © AP

De minister van Volksgezondheid in Suriname - amper 38 jaar oud - liet zich dan weer inenten met een van de eerste vaccins in zijn land “om het goede voorbeeld te geven”. En een prominent journalist in Argentinië praatte tijdens een interview zijn mond voorbij en onthulde dat hij al gevaccineerd werd op het ministerie van Volksgezondheid na een telefoontje aan een vriend: de minister in eigen persoon.

De burgemeester van Manaus - een van de zwaarst getroffen steden in Brazilië en de plaats waar de gevaarlijker Braziliaanse variant voor het eerst opdook - zou ervan verdacht worden dat hij vaccins toestak aan bondgenoten. Het Openbaar Ministerie heeft om zijn aanhouding gevraagd.

“Ergste vergissing”

Minister van Volksgezondheid Pilar Mazzetti van Peru excuseerde zich nadat ze ontslag had genomen en noemde het feit dat ze voorstak “de ergste vergissing uit haar leven”. Minister van Buitenlandse Zaken Elizabeth Astete probeerde nog aan te voeren dat ze “niet de luxe had om ziek te worden met haar job”, maar ook zij moest ontslag nemen.

Zuid-Amerika heeft al zwaar geleden onder de coronapandemie. De regio telt maar 5 procent van de totale wereldbevolking, maar is wel goed voor een vijfde van het wereldwijde dodental door het virus. Het gaat om 450.000 van de meer dan 2,5 miljoen coronadoden die al gerapporteerd werden over de hele wereld. En cijfers van de oversterfte doen vermoeden dat het werkelijke dodental nog dubbel zo hoog is.

