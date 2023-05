Steeds meer personen vast in China tijdens presidentschap Xi Jinping

Onder het presidentschap van Xi Jinping, is het aantal mensen dat door een uitreisverbod China niet konden verlaten, sterk gestegen. Zo waarschuwt Safeguard Defenders, een in Madrid gevestigde mensenrechtenorganisatie. In een nieuw onderzoeksrapport legt de groep bloot hoe de Chinese Communistische Partij (CCP) de verplaatsingsverboden gebruikt om meer grip te krijgen over de burgers.

Sinds 2018 werden vijf wetten aangenomen of gewijzigd om de mogelijkheden om een uitreisverbod op te leggen, uit te breiden. "Sinds Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam, heeft China het juridische landschap van verplaatsingsverboden uitgebreid en steeds vaker gebruikt, soms zonder enige wettelijke rechtvaardiging", aldus de groep in het rapport.

Tussen 2016 en 2020 is het aantal zaken bij het Chinese Hooggerechtshof waarin zo'n verbod voorkomt, dan ook verachtvoudigd. "Veel mensen hebben zelfs niet door dat er voor hen zo'n verbod geldt, totdat ze aan de grens zijn en het land willen verlaten", aldus het rapport. Bovendien is de wetgeving "vaag, dubbelzinnig, complex en uitgebreid", waardoor het vaak "onmogelijk" is om tegen de beslissing in beroep te gaan, schrijven de onderzoekers.

Uitreisverbod

Peking gebruikt het uitreisverbod vooral als een middel om mensenrechtenactivisten het zwijgen op te leggen, buitenlandse journalisten te intimideren en etnisch-religieuze groepen te controleren. Vaak wordt het verbod ook ingeschakeld in de 'Persuade to Return'-politiek. Hierbij worden familieleden in China gehouden als het ware als gijzelaars, zo schrijft de groep. Dit gebeurt om Chinese verdachten in het buitenland te doen terugkeren.

De organisatie kan geen exact cijfer geven, omdat het moeilijk is om officiële gegevens te bekomen, maar schat dat momenteel tienduizenden Chinezen verhinderd worden om het land uit te reizen. China viseert soms ook buitenlanders, onder wie advocaten, journalisten en bedrijfsleiders. Volgens een recente studie ging het tussen 1995 en 2019 om 128 personen.

Volgens de mensenrechtenorganisatie werden de afgelopen jaren ook meer verboden uitgevaardigd op politieke grond. Een voorbeeld hiervan is mensenrechtenactivist Guo Feixiong die geweigerd werd om China te verlaten toen zijn vrouw met kanker in een Amerikaans ziekenhuis werd opgenomen. Niet veel later overleed de vrouw en werd Feixiong gearresteerd door de politie.