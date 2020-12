Steeds meer landen sluiten grenzen voor personen uit het Verenigd Koninkrijk: “Voorzorgsmaatregel tegen nieuwe virusvariant”

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt , is ook vastgesteld in ons land. Uit voorzorg en voor we meer informatie hebben over die nieuwe variant, sluit ons land vanaf middernacht de grenzen voor al het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is sinds vanochtend een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk van kracht. Ook Frankrijk en Duitsland nemen maatregelen.

Verschillende andere Europese landen zoals Nederland, Italië, Ierland, Oostenrijk, Duitsland en uiteindelijk ook Frankrijk kondigden een verbod op vluchten uit het Verenigd Koninkrijk en andere beperkende maatregelen aan. Ons land laat ook geen Eurostar-treinen vanuit Londen meer toe.

In Nederland ging vanochtend om 6 uur een vliegverbod in en straks sluit ook België de grenzen. Frankrijk verbiedt vanaf middernacht alle reizen van personen uit het Verenigd Koninkrijk “via weg, lucht, zee of spoor”. Ook verplaatsingen “gelinkt aan goederenvervoer” vallen onder het verbod. “Alleen niet-begeleide vracht zal dus toegelaten zijn.” Het personenvervoer vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk blijft wel toegelaten.

Nieuwe virusstam

De nieuwe stam, die de wetenschappelijke naam ‘SARS-COV-2 VUI 202012/01' kreeg, is voor het eerst in september ontdekt. De mutatie is vooral gevonden in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld. Verder zijn drie gevallen bekend in Denemarken en een in Australië.

Het Britse statistiekbureau ONS heeft becijferd dat de nieuwe mutatie op 9 december al goed was voor 62 procent van alle nieuwe coronabesmettingen in Londen. In Oost-Engeland ging het op die datum om 59 procent van alle gevallen die aan het licht kwamen.

“4 gevallen in België”

Ook in België is de nieuwe virusvariant al vastgesteld, zo verklaarde viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gisteren al. Volgens de professor ging het in het geval van de Britse mutatie om een “mineure” variant en is er geen reden tot bijkomende bezorgdheid. “We zagen de voorbije maanden 4 gevallen in ons labo”, aldus de professor.

Ook in VTM Nieuws suste Van Ranst vanmiddag de gemoederen. “Op dit moment is er geen enkel bewijs dat deze variant ziekteverwekkender of dodelijker zou zijn.”

Volgens de Britse premier Boris Johnson is de nieuwe variant tot 70 procent meer besmettelijk. Johnson kondigde gisterenavond strenge lockdownmaatregelen aan in Londen en het zuidwesten van Engeland omwille van de snelle verspreiding van de virusvariant.

Niet onverwacht

Dat er over Het Kanaal een nieuwe variant van Covid-19 is ontdekt, is iets om in het oog te houden, maar onverwacht is het nu ook weer niet, zo schreef onze krant vorige week. Want virussen muteren voortdurend.

“Hoeveel mutaties er al bestaan van het coronavirus, is moeilijk in te schatten”, verklaarde professor Geert Leroux- Roels (UGent) aan onze redactie. “Zeker honderden, maar vermoedelijk meer. Dat we dat niet precies weten, komt omdat het niet mogelijk is al die kleine variaties in kaart te brengen.”

Lees ook: