Steeds meer landen evacueren ambassadepersoneel uit Afghaanse hoofdstad Kaboel, taliban nemen tweede en derde grootste stad van het land in

Steeds meer landen nemen maatregelen voor hun ambassadepersoneel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, nu de taliban snel oprukken. Gisteren en vannacht vielen ook Kandahar en Herat, de tweede en de derde grootste stad van het land, in handen van de radicaalislamitische beweging. Onder andere Denemarken en Duitsland volgen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, en halen hun personeel (deels) weg. België heeft al enkele jaren geen diplomatieke post meer in het land.

Denemarken sluit zijn ambassade vanwege de verslechterende veiligheidssituatie en evacueert zijn medewerkers, zei minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod. Duitsland heeft besloten het aantal personeelsleden op de ambassade tot het "absolute minimum" te beperken, aldus minister Heiko Maas. De beveiliging wordt opgeschroefd. Ook Nederland laat weten een eventuele evacuatie van de ambassade in Kaboel voor te bereiden.

Lees ook Nog twee provinciehoofdsteden in zuiden vallen in handen van taliban, NAVO vergadert vrijdag over Afghanistan

De Verenigde Staten kondigden gisteren al aan een aanzienlijk deel van de medewerkers van hun ambassade in Kaboel te evacueren en sturen 3.000 militairen naar de luchthaven om te helpen bij de logistieke operatie. Momenteel zijn nog 650 Amerikaanse militairen in Afghanistan om onder meer de ambassade te beschermen. De Britten hebben soortgelijke maatregelen aangekondigd en sturen eveneens tijdelijk militaire versterking. Beide landen nemen ook maatregelen om Afghaanse tolken en andere (oud-)medewerkers het land uit te krijgen.

De regering in Londen houdt vanmiddag spoedberaad. Ook de NAVO-ambassadeurs houden overleg.

Volledig scherm Taliban-strijders in Herat. © EPA

Geen Belgische ambassade

Ons land heeft al enkele jaren geen diplomatieke vertegenwoordiging meer in het land. De Belgen die in Afghanistan verblijven hebben al een tijd geleden de vraag gekregen om het land te verlaten en er is ook een zeer streng reisadvies, zegt woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken Wouter Poels. Volgens het reisadvies worden alle reizen naar Afghanistan volledig afgeraden en is een maximale waakzaamheid ten sterkste aanbevolen.

Volledig scherm Taliban-strijders in Herat. © EPA

Meer dan helft provinciehoofdsteden gevallen

Door de terugtrekking van de internationale troepenmacht dit voorjaar zien de radicaalislamitische taliban kans het land te heroveren. Van de 34 provinciehoofdsteden zijn er inmiddels 18 onder controle van de soennitische extremisten, meer dan de helft. Vannacht viel Kandahar in het zuiden met meer dan 650.000 inwoners, gisterenavond al was ook Herat in het westen met bijna 600.000 inwoners ingenomen.

Kandahar is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en het economisch centrum van het zuiden. Het was ook de geboorteplaats van de talibanbeweging in de jaren ‘90. De stad diende ook als hoofdstad van de islamisten tijdens hun bewind tussen 1996 en 2001. In de stad waren er al meer dan drie weken hevige gevechten tussen de regering en de taliban aan de gang voordat veiligheidstroepen vanmiddag de op een na grootste stad van het land ontruimden, volgens Gul Ahmad Kamin, die de provincie in het parlement vertegenwoordigt.

Volledig scherm In Kaboel schuilen duizenden vluchtelingen uit de andere provincies in inderhaast opgetrokken tentenkampen. © AP

Aanval

Na de belangrijke stad Lash Kargah vanochtend, veroverden de taliban dan ook Pol-e Alam in de provincie Logar, een provinciehoofdstad ongeveer 70 kilometer ten zuiden van Kaboel. In veiligheidskringen wordt al lang gezegd dat talibanstrijders zich in Logar verzamelen voor een aanval op Kaboel. De taliban controleren vijf van de zeven districten; de twee die dichter bij de provincie Kaboel liggen - Koshai en Mohammed Agha - worden betwist. Van Pol-e Alam is het slechts ongeveer anderhalf uur met de auto naar Kaboel.

Het is dus denkbaar dat binnen enkele weken ook de hoofdstad Kaboel belegerd of zelf ingenomen zal worden. Sommige waarnemers vrezen dat de taliban aan de huidige snelheid waarmee ze het land veroveren zelfs al over enkele dagen aan de rand van de hoofdstad kunnen staan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Leger van onwetendheid en terreur”

De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft lange tijd gezwegen over de situatie. Vanmiddag plaatselijke tijd deelde zijn vicepresident Amrullah Saleh mee dat tijdens een veiligheidsvergadering in het presidentieel paleis was besloten om zich te blijven verzetten tegen het “leger van onwetendheid en terreur”, waarmee hij de taliban bedoelde. Hij zei dat de veiligheidstroepen van alle nodige middelen zullen worden voorzien. Naar schatting zijn er ongeveer 300.000 veiligheidstroepen en 60.000 talibanstrijders.

Humanitaire catastrofe

Volgens de Verenigde Naties wordt de situatie van de bevolking in Afghanistan steeds wanhopiger. “We staan op de rand van een humanitaire catastrofe,” zei een woordvoerster van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vanmiddag in Genève. Vooral vrouwen en kinderen zijn op de vlucht. Een woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) zei dat de voedselvoorziening voor ongeveer een derde van de bevolking niet langer gegarandeerd was. Alleen al twee miljoen kinderen zijn afhankelijk van hulp. De situatie wordt ook steeds onoverzichtelijker.

Volledig scherm Taliban-strijders in Herat. © EPA