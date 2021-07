Steeds meer gletsjermeertjes in Zwitserland door smeltwater

Antilicha­men tegen Covid-19 negen maanden na besmetting nog altijd aanwezig in lichaam volgens nieuwe studie

15:25 Wie besmet raakt met het coronavirus, heeft negen maanden later nog altijd flink wat antilichamen in het bloed. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Padua en Imperial College London. Het blijkt er ook niet toe te doen of je symptomatisch of asymptomatisch was.