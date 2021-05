Steeds meer gevallen van femicide in ‘vrouwvriendelijk’ Zweden

In Zweden, een land dat gekend is om zijn veiligheid, hebben in 2020 ongeveer 9.000 vrouwen een klacht ingediend wegens geweldpleging door mannen uit hun nauwe omgeving. Zes vrouwen werden er de laatste weken vermoord. De minister van Gendergelijkheid, Märta Stenevi, is “verschrikt en verslagen, maar niet verrast” door de recente moorden. “We staan op heel wat vlakken al vrij ver met gendergelijkheid in Zweden, maar we leven nog steeds met maatschappelijke structuren die vrouwen onderdrukken”, aldus de minister.