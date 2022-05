Steeds meer geruchten bij Russische elite dat Poetin ernstig ziek zou zijn: wat is er aan de hand?

Er doen steeds meer geruchten de ronde dat de Russische president Vladimir Poetin (69) ernstig ziek of zelfs stervende zou zijn. Zijn uiterlijk en zijn gedrag tijdens een aantal publieke optredens, zoals zijn meeting met defensieminister Sergej Sjojgoe vorige maand en de overwinningsparade in Moskou afgelopen maandag, zijn koren op de molen. Maar wat is er nu echt aan de hand? Gaat het om pure speculatie? Is Poetin echt ziek? Of zit er meer achter?

Afgelopen maandag 9 mei. Terwijl een militaire parade over het Rode Plein in Moskou trekt, zit president Poetin enigszins ineengedoken in de tribunes te kijken. Op zijn schoot een dekentje om hem warm te houden. Nochtans schijnt de zon, staat er maar een licht briesje en wijst de thermometer 10 graden aan. Niemand anders in zijn buurt lijkt het koud te hebben. Zijn gezicht ziet er wat opgezwollen uit en hij hoest verscheidene keren. Als Poetin zich tussen het volk begeeft, is te zien dat hij moeilijk stapt.

21 april 2022. Poetin heeft een ontmoeting met zijn defensieminister Sergej Sjojgoe, onder meer over het Oekraïense verzet in de Azovstal-fabriek in Marioepol. Op beelden van de meeting, die wordt uitgezonden op de Russische staatstelevisie, is te zien hoe de president enigszins verkrampt en onderuitgezakt in zijn stoel zit en met zijn rechterhand de hele tijd het tafeltje vastklemt waaraan de twee hebben plaatsgenomen.

Het zijn maar enkele voorbeelden van publieke optredens van Poetin die de geruchtenmolen over zijn gezondheid de jongste weken op volle toeren doen draaien. Geruchten die ook steeds vaker weerklinken bij de Russische elite en mensen in de directe omgeving van de president.

Zo kon het gerespecteerde ‘New Lines Magazine’ de hand leggen op een geluidsopname van midden maart, waarop een oligarch te horen is die nauwe banden onderhoudt met het Kremlin. Hij zegt dat Poetin “erg ziek” is en “leukemie" heeft. De claim kon niet onafhankelijk gecheckt worden - het medisch dossier van Poetin is een goed bewaard geheim - maar de oligarch is goed geconnecteerd én hij wist niet dat hij opgenomen werd.

Een geheime memo die op 13 maart verspreid werd vanuit het hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB - de opvolger van de KGB - naar alle regionale directeurs lijkt er ook op te wijzen dat er echt iets mis zou kunnen zijn, volgens journalist Christo Grozev van het onderzoekscollectief ‘Bellingcat’.

Volledig scherm President Poetin tijdens de militaire parade maandag. © AFP

Volgens de memo waren de geruchten dat de president terminaal ziek is, niet correct en moesten ze de kop in gedrukt worden. “Die ongeziene richtlijn had het tegenovergestelde effect volgens een bron binnen één van de regionale afdelingen van de FSB die de memo zag”, aldus Grozev. “De meeste FSB-functionarissen geloofden opeens dat Poetin effectief aan een ernstige ziekte leed.” Of zoals het klonk in de dagen van de Sovjet-Unie: geloof niets, tot Vadertje Staat zegt dat het om een vreselijke leugen gaat.

Ook opmerkelijk: ongeveer een maand na het uitsturen van de memo publiceerde de onafhankelijke Russische nieuwssite ‘Proyekt’ een artikel waarin stond dat Poetin zich in Rusland altijd verplaatst met een legertje dokters in zijn kielzog, onder wie twee hoofd- en halschirurgen, een orthopedisch traumatoloog en een neurochirurg “die gespecialiseerd is in schildklierchirurgie en schildklierkanker bij geriatrische en seniele patiënten”.

Volledig scherm © ANP / EPA

Van Poetin is bekend dat hij al verscheidene keren verwondingen opliep aan zijn rug, onder meer bij een val van zijn paard en een ijshockeywedstrijd. Hij zou zeker twee keer een operatie ondergaan hebben. De oligarch op de geluidsopname van ‘New Lines Magazine’ linkt de rugproblemen echter aan leukemie.

Volgens professor endocrinologie Ashley Grossman van de universiteit van Oxford kan het feit dat Poetin er in zijn hoofd en hals wat opgezwollen uitziet, te wijten zijn aan het gebruik van steroïden. Die worden typisch voorgeschreven aan mensen met lymfeklierkanker of kanker van de plasmacellen. Die laatste vorm van kanker kan ook de beenderen van de patiënt aantasten en rugproblemen veroorzaken.

Bijwerkingen

Steroïden hebben echter ook twee veelvoorkomende bijwerkingen: (1) een groot risico op infecties, omdat ze immuuncellen aanvallen (wat Poetins ‘smetvrees’ kan verklaren, denk maar aan de lange tafel waaraan hij eerder dit jaar westerse leiders ontving en de verplichte coronatesten die iedereen moest ondergaan voor ze hem mochten ontmoeten) en (2) bijzonder irrationeel of paranoïde gedrag.

Volledig scherm Vladimir Poetin met secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN. © ANP / EPA

Anderzijds kan er ook een agenda achter de geruchten zitten en willen de speculaties iedereen misschien laten dénken dat Poetin ziek is. Dan zou het om desinformatie gaan, die verspreid wordt door zijn rivalen en die hem kwetsbaar moet maken. “Poetin heeft zich lang gedragen als een de facto maffiabaas in het Kremlin", aldus John Sipher, een voormalig agent van de CIA die gespecialiseerd is in Rusland. “Een scheidsrechter tussen iedereen die vecht om geld en macht. Die clans positioneren zich nu voor de toekomst, onafhankelijk van hoe de crisis afloopt. Het lekken van de - al dan niet verzonnen - gezondheidstoestand van Poetin kan hen macht geven.”

Het Kremlin zelf ontkent dat Poetin ziek is. Volgens woordvoerder Dmitry Peskov zou zijn gezondheid “voortreffelijk” zijn.