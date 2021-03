Steeds meer Europese landen leggen vaccinaties met AstraZeneca tijdelijk stil, België blijft het vaccin toedienen

Denemarken, IJsland, Noorwegen en Italië kondigden vandaag aan voorlopig te stoppen met het vaccineren met AstraZeneca. De opschorting komt er nadat er meerdere gevallen van bloedklonters waren gemeld. “Ons land zet de vaccinatie vooralsnog niet op pauze”, zo bevestigde de Taskforce Vaccinatie aan onze redactie. Er is hier immers nog geen enkele melding gemaakt van bloedklonters. Dat belet sommige mensen niet om hun AstraZeneca-vaccin te weigeren volgens Joris Moonens (Zorg & Gezondheid): “Van contacten met de centra horen we dat er mensen annuleren."

Søren Brostrøm, directeur van Sundhedsstyrelsen, het Deense Gezondheidsinstituut, onderstreept dat de vaccinatiecampagne met AstraZeneca niet wordt geschrapt, maar voor twee weken wordt gepauzeerd. “Er is afdoende bewijs dat het vaccin veilig en effectief is”, aldus de topman, “maar zowel wij als het geneesmiddeleninstituut zijn genoodzaakt om te reageren op meldingen van mogelijks ernstige bijwerkingen, zowel in Denemarken als in andere Europese landen”, klinkt het. Hij benadrukt dat er vooralsnog geen oorzakelijk verband werd gevonden.

Wat later maakte ook de autoriteiten in IJsland en enkele Noorse gemeenten (onder meer Bergen, Stavanger, en Tromsø) bekend dat ze de vaccinatie met AstraZeneca opschorten totdat er een mededeling van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) komt.

De vaccinatiestop in Italië houdt volgens een ingewijde verband met de dood van twee mannen op Sicilië. Het gaat om een militair van 43 en een 50-jarige agent. Zij waren volgens de bron ingeënt met vaccins uit hetzelfde lot. “Naar aanleiding van de melding van een aantal ernstige bijwerkingen heeft het AIFA uit voorzorg besloten om de partij ABV2856 van het AstraZeneca-vaccin in het hele land te verbieden”, klinkt het. Het Italiaanse geneesmiddelenagentschap onderstreept wel dat er tot dusver geen oorzakelijk verband is tussen de toediening van het vaccin en de vermelde gevallen van ernstige bijwerkingen.

Eerder al beslisten Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten om het gebruik van de vaccins aan banden te leggen.

30 meldingen van bloedklonters in Europa

Het is nu aan het EMA om de zaak verder te onderzoeken. Het EMA heeft inmiddels 30 meldingen van bloedklonters gehad op 5 miljoen toegediende vaccinaties. Het aantal bloedklonters ligt niet hoger bij gevaccineerden dan bij de rest van de bevolking. “De veiligheidscommissie van het EMA vindt dat de voordelen nog steeds groter zijn dan de risico’s, en dat het toedienen van het vaccin kan doorgaan terwijl het onderzoek naar gevallen van trombose en embolie loopt”, laat de in Amsterdam gevestigde organisatie nog weten.

In ons land werd nog geen enkele melding gemaakt van bloedklonters, zo bevestigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) aan onze redactie.

Ons land stopt dan ook niet met vaccineren met AstraZeneca, zo meldde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vanavond na spoedoverleg. Wie vandaag zijn AstraZeneca-vaccin kreeg, hoeft zich dus geen zorgen te maken. Volgens Dirk Ramaekers, hoofd van de vaccinatietaskforce, is er sprake van één bepaalde “lading” die Denemarken drijft tot voorzorgen.

Het FAGG zat vanmiddag nog samen met het Europees geneesmiddelenagentschap EMA om de zaak te bespreken, bevestigde een woordvoerder van de vaccinatietaskforce. Volgens Groen-vicepremier Petra De Sutter is het alleszins aan het FAGG om, in samenspraak met onder meer minister Vandenbroucke, te beslissen of ook België de vaccinatie met AstraZeneca uit voorzorg moet stilleggen. “De beslissing volgt later vandaag of morgenvroeg op basis van de feiten en de Europese analyse", zo zei vaccinoloog Pierre Van Damme, tevens ook lid van de Taskforce.

Dubieus Lot ABV5300

Zondagavond deelde het Oostenrijkse bureau voor de veiligheid van de gezondheidszorg (BASG) al mee dat het was gestopt met het toedienen van een bepaald lot (ABV5300) AstraZeneca-vaccins. Die beslissing kwam er nadat een verpleegster tien dagen na een spuitje overleed aan de gevolgen van een trombose. Het EMA oordeelde eerder deze week op basis van voorlopig onderzoek dat er “op dit moment geen indicaties zijn dat de vaccinatie deze aandoeningen veroorzaakt heeft”. Het Geneesmiddelenagentschap zei wel nog verder onderzoek te zullen verrichten.

Het lot ABV5300 werd aan zeventien EU-landen geleverd - niet aan België - en bestaat uit 1 miljoen doses. Sommige landen hebben na het nieuws uit Oostenrijk ook beslist om het lot aan de kant te zetten. De Sutter bevestigde in Villa Politica dat het probleem mogelijk gerelateerd is aan een bepaalde batch van het vaccin. “Daarvan weten we zeker dat daar geen doses van in België geleverd zijn”, zei ze, “dus dat is enigszins geruststellend.”

708 meldingen van (lichte) bijwerkingen in ons land

Van de 37.985 gevaccineerden met het vaccin in ons land zijn er tot en met 1 maart 708 meldingen gemaakt van bijwerkingen, meldt de website van het Belgische geneesmiddelenagentschap (FAGG). Van de bijwerkingen die geregistreerd zijn, ging het in de overgrote meerderheid over koorts, spierpijn, onwel voelen en reacties ter hoogte van de injectieplaats. Het zijn normale reacties die wijzen op de activatie van het immuunsysteem en verdwijnen meestal na een tweetal dagen.

Bij de mRNA-vaccins (Pfizer/BioNTech en Moderna) werden deze bijwerkingen vaker gemeld na toediening van de tweede dosis, terwijl bij het AstraZeneca-vaccin deze vaker werden gemeld bij de eerste dosis.

