Steeds meer druk op VS om sancties te nemen tegen Poetins geheime vriendin: “Waarom blijft iemand die zo close is met hem buiten schot?”

Servische “burgerpo­li­tie” pakt migrant hardhandig aan: “We moeten reageren”

In Servië ontstaat er heel wat ophef over beelden die op het internet circuleren. Daarop is te zien hoe een migrant tegen de grond wordt gewerkt en wordt opgepakt door doodgewone burgers. Die burgers riepen zichzelf twee jaar geleden uit tot de “People’s Patrols”, een groep die voor politie speelt en het heft in eigen handen neemt.

13:39