Steeds meer Balkanlanden kleuren groen op kaart met reisbestemmingen

Heb je binnenkort een coronapas­poort nodig voor trouwfees­ten en bedrijfs­feest­jes? Overlegco­mité moet knoop doorhakken

10:25 Een coronapaspoort om deel te mogen nemen aan een trouwfeest of een bedrijfsfeestje, daar vraagt de evenementensector al maanden om. Maar het is het Overlegcomité dat vrijdag het laatste woord heeft, en daar is nog niet iedereen overtuigd. Zou dit paspoort ervoor kunnen zorgen dat we de dansbenen - eindelijk - weer mogen losgooien? En hoelang zou zoiets geldig blijven, als straks iedereen toch volledig gevaccineerd is?