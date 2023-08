Steeds meer aanwijzingen voor bom aan boord van vliegtuig Prigozjin: “Geïnteresseerde kopers konden uren voor crash toestel inspecteren”

RECONSTRUC­TIE. Hoe Poetin de laatste dagen van Prigozjin uitgestip­peld heeft en diens opvolger koos

Als het Vladimir Poetin niet was die besliste over de dood van Jevgeni Prigozjin, dan heeft hij toch diens laatste dagen bepaald. Want het was het plan van Poetin om het Afrikaanse rijk van Wagner over te nemen dat Prigozjin ijlings naar dat continent deed reizen. Het Russische staatshoofd had zelfs al een opvolger klaar — die hij persoonlijk en publiekelijk introduceerde op zijn recente Afrika-top, beseffen we nu. Een man die zeker niet voor Prigozjin moet onderdoen wat moordlust betreft.