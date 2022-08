Steeds meer aanwijzingen dat Russische legerleiding gevlucht is uit Cherson en “mogelijk 20.000" soldaten heeft achtergelaten

Er duiken steeds meer aanwijzingen op dat de Russische legerleiding de zuidelijke stad Cherson in Oekraïne ontvlucht is zonder haar manschappen. De Britse nieuwszender Sky News spreekt over zo’n 20.000 achtergelaten soldaten. Zij komen mogelijk vast te zitten nu alle belangrijke bruggen over de Dnjepr door Oekraïense troepen onklaar zijn gemaakt. Volgens getuigenissen van bewoners zouden de soldaten zich zonder enige discipline gedragen.

Het was de gouverneur van Mykolajiv die afgelopen weekend meldde dat de Russische legerleiding de benen had genomen in Cherson. Vitaliy Kim deed dat op berichtendienst Telegram. De legerleiding zou zich teruggetrokken hebben aan de linkerkant (op de oostelijke oever) van de Dnjepr.

“Ik heb een beetje medelijden - maar niet veel - met de domme orks die achtergelaten zijn op de rechteroever van de Dnjepr. Alle commandanten zijn naar de andere kant vertrokken”, aldus Kim. Verscheidene bronnen in het Oekraïense leger zouden dat intussen bevestigd hebben, meldt Sky News.

Bang

Volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) suggereert dit dat de legerleiding bang is om vast te komen te zitten “aan de verkeerde kant van de rivier”. Cherson is de enige plek aan de rechterkant (op de westelijke oever) van de rivier die de Russen bezetten en Oekraïne slaagde er de voorbije weken in om alle belangrijke bruggen over de Dnjepr onbruikbaar te maken.

Volledig scherm De kapotgeschoten Antonivka-brug. © Bobylev Sergei/Tass/ABACA

Het gaat onder meer om de Antonivka-brug, die eind vorige maand al getroffen werd, en de brug aan de dam in Nova Kachovka, die er afgelopen weekend aan moest geloven. Volgens het Britse defensieministerie zouden de Russische troepen in Cherson voor hun bevoorrading nu afhankelijk zijn van amper twee oversteekpunten met pontonveerboten en daardoor is de aanvoer sterk verstoord.

Het is volgens het ISW “onpraktisch, zo niet onmogelijk” om via pontonveerboten voldoende zwaar materieel, munitie en brandstof ter plaatse te krijgen voor een aanval of een grootschalige defensieve operatie. Dat zou zich de komende dagen en weken moeten uiten in achtergelaten legervoertuigen, minder hevige gevechten en uiteindelijk het stoppen van de Russische aanvallen. Het aantal plunderingen door Russische troepen kan toenemen. Veel hangt af van de grootte van de voorraden die de Russen nog hebben in Cherson.

Volledig scherm © AP

Sky News slaagde erin om contact te maken met een bewoner van Cherson en hij vertelde dat het gedrag van de Russische soldaten de afgelopen weken veranderd is. “Overal zijn controleposten opgetrokken en ze vallen bij iedereen binnen op zoek naar wapens en materiaal. Ze zijn ook erg bang voor partizanen (Oekraïense strijders die in guerrillastijl aanslagen plegen op doelen in door Rusland bezet gebied, red.). In de buitenwijken lopen Russische soldaten dronken over straat, met een fles alcohol in de ene hand en een geweer in de andere.”

Brutaliteit

De toegenomen brutaliteit van de Russische troepen bevestigt volgens de man indirect dat de legerleiding gevlucht is. “De soldaten hebben geen enkele discipline meer. Niemand zag de legerleiding wel met eigen ogen vertrekken. Ze moeten aan de andere kant van de Dnjepr geraakt zijn via een geheime missie.”

Volledig scherm © AP

De Russen zelf ontkennen dat de legerleiding er vandoor zou zijn gegaan in Cherson.

Volgens sommige bronnen zou er nu een tegenoffensief van Oekraïne in de lucht hangen. Mochten Oekraïense troepen erin slagen om Cherson te heroveren, zou dat een zware klap zijn voor de Russische president Vladimir Poetin. Cherson werd begin maart vrij makkelijk ingenomen door de Russen. Die inname wordt gezien als een van de belangrijkste overwinningen van de Russische troepen in de oorlog.

