Starbucks sluit 16 vestigingen in de VS om veiligheidsredenen

Starbucks is van plan om tegen het einde van deze maand zestien vestigingen te sluiten om veiligheidsredenen. Het gaat over vestigingen over heel de Verenigde Staten: Seattle; Los Angeles; Philadelphia; Washington, DC en Portland, Oregon.

“Na zorgvuldige overweging, hebben we gekozen voor de sluiting van enkele vestigingen met een hoog volume aan incidenten die het onveilig maken om het werk verder te zetten”, klinkt het. Deze beslissing komt er omdat Starbucks de werkcultuur probeert te veranderen onder interim CEO Howard Schultz, nu werknemers over het hele land stemmen om zich te verenigen in vakbonden.

Brief aan het personeel

Maandag schreven Debbie Stroud en Denise Nelson, beide vicepresident van de werkzaamheden in de VS, een brief aan de werknemers over de veiligheid in de Starbucks-locaties. Het personeel “ziet de problemen van onze gemeenschap met hun eigen ogen - persoonlijke veiligheid, racisme, het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, de groeiende geestelijke gezondheidscrisis, verhoogd druggebruik, en meer”, schrijven ze. Stroud en Nelson geven ook aan dat ze alle incidenten lezen waar de werknemers klacht van indienen. “Het is veel”, voegen ze toe.

Quote We moeten Starbucks heruitvin­den. CEO Howard Schultz

Permanente sluiting

Om werknemers een veiliger gevoel te geven, biedt de organisatie onder andere een opleiding aan die hen moet helpen in het geval van schietpartijen. Daarnaast is er ook een aanbod aan uitkeringen voor mentale gezondheid, toegang tot abortushulpverlening en meer.

Als het niet mogelijk is om de veiligheid in een vestiging te verzekeren, zal Starbucks die vestiging permanent sluiten, klinkt het in de brief. Het personeel wordt in dat geval ingezet op een andere locatie in de buurt.

De nieuwe Starbucks

De sluitingen zijn deel van een groter plan om de organisatie te moderniseren, schrijft CEO Schultz. “We moeten Starbuck heruitvinden voor de toekomst.” Hij voegt toe dat Starbucks de ervaring van werknemers “radicaal” moet verbeteren en dat de organisatie zal streven naar “veiligheid, gastvrijheid en vriendelijkheid” bij al hun vestigingen.