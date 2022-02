Stapje te ver: Nederlandse eigenaar van snackbar ‘Wendy's’ krijgt geen miljoenen van Amerikaanse fastfoodketen met zelfde naam

De Nederlandse ondernemer Raymond Warrens, eigenaar van snackbar Wendy's in de Koningsstraat in Goes, krijgt geen 6,5 miljoen euro van de beroemde Amerikaanse fastfoodketen met dezelfde naam. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, schrijft het ‘Algemeen Dagblad’.

In plaats daarvan moet de Nederlander de proceskosten van ruim 13.000 euro vergoeden. Een domper voor de ondernemer, die al 21 jaar in de clinch ligt met de Amerikaanse gigant.

Gevecht om merkrecht

De Amerikaanse keten probeert al sinds 2000 via rechtszaken het merkrecht in handen te krijgen, maar dat is tot nu toe niét gelukt. De Nederlander had de merknaam Wendy’s veel eerder vastgelegd en weigert er afstand van te doen.

Het gevolg: de kleine Nederlandse snackbar heeft al sinds 1995 in de hele Benelux de rechten over het merk Wendy’s, vernoemd naar de jongste dochter van Raymond. Daarmee is het voor het Amerikaanse Wendy’s nog altijd niet mogelijk om het merk hier te registreren en vestigingen te openen.

Deksel op de neus

In 2000 spande het Amerikaanse Wendy’s dus een eerste rechtszaak aan. Die werd verloren. Ook in 2017 kreeg de fastfoodketen het deksel op de neus. Het gerechtshof in Den Bosch bevestigde bovendien die uitspraak in november vorig jaar nog eens. De hele hetze is zo een verhaal geworden dat bij velen een glimlach op het gezicht tovert: een mooi staaltje David vs. Goliath, waarbij één kleine snackbar in Nederland al meer dan twintig jaar verhindert dat Wendy’s restaurants kan openen in de Benelux.

Mislukt

Raymond Warrens uit Goes wilde vervolgens letterlijk munt proberen te slaan uit de gewonnen rechtszaken, door te stellen dat het Amerikaanse Wendy's sinds de eerste rechtszaak in 2000 inbreuk maakt op het merkrecht, omdat er onder de vlag van The Wendy's Company inmiddels ook andere holdings actief zijn, onder meer op het gebied van financiën. Hij wilde daarom miljoenen aan verbeurde dwangsommen zien.

Maar de rechtbank in Amsterdam wijst dat dus af, blijkt dinsdag uit een uitspraak van vorige maand. De rechter gaat mee in het verweer van de Amerikanen dat The Wendy's Company andere bedrijfsactiviteiten verricht en er daardoor van verwarring geen sprake kan zijn. Ook treedt het bedrijf binnen de Benelux niet naar buiten met hun namen, aldus de rechter.

Volledig scherm Een filiaal van het Amerikaanse Wendy's. © AP