Stakingsacties bij Amazon in Duitsland tijdens Black Friday

Vier scholieren opgepakt in onderzoek naar moord op Franse leraar

11:12 Woensdag zijn opnieuw vier scholieren opgepakt in het gerechtelijk onderzoek naar de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Dat is donderdag uit juridische bron vernomen. Paty werd op 16 oktober onthoofd, nadat hij karikaturen van de islamitische profeet Mohammed had getoond aan zijn leerlingen.