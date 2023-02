Stakingen leiden tot honderden geannuleerde vluchten op Duitse luchthavens

Demonstre­ren zit in de Franse cultuur, maar deze Fransman gaat wel heel ver: “Ik liep al mee in zo’n 1.000 protestmar­sen”

Fransman Jean-Baptiste Reddé hijst al meer dan tien jaar zijn grote kleurrijke borden bij bijna elk straatprotest. Hiermee belichaamt hij de blijvende passie van Frankrijk voor demonstraties. The New York Times kreeg de kans om met de protestlegende te praten: “Demonstreren is mijn passie en mijn voornaamste doel in het leven”.