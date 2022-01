Stakingen in Frankrijk om hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden

Zwaar zieke Amerikaan (31) ziet harttrans­plan­ta­tie door de neus geboord omdat hij niet gevacci­neerd is

Een zwaar zieke vader van twee kinderen is in Boston van een wachtlijst voor een harttransplantatie gehaald omdat hij niet gevaccineerd is. DJ Ferguson gelooft niet in de heilzame werking van een prik, maar vreest in zijn specifiek geval ook voor de gevolgen als zijn hartspier ontstoken zou raken. Myocarditis wordt inderdaad beschouwd als een zeldzame bijwerking van coronavaccins.

26 januari