Staking zet streep door 1 op 5 vluchten op Parijse luchthaven Charles de Gaulle

ANALYSE. Waarom heeft de Franse kiezer Macron vleugellam geschoten? En hoe moet het nu verder?

Een slag in het gezicht. Een aardbeving. Een politieke big bang. Onbestuurbaar. De koppen in de Franse kranten vanochtend liegen er niet om. De partijencoalitie van president Emmanuel Macron, Ensemble, heeft zondag haar meerderheid in het Franse parlement verloren. Acht weken na zijn herverkiezing zit het tweede mandaat van Macron er eigenlijk al op. Hoe is dit kunnen gebeuren? En wat zijn de gevolgen?

20 juni