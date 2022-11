Staking veiligheidsagenten zal voor ernstige hinder zorgen bij Eurostar in kerstperiode

Door Rusland vastgehou­den Russische soldaten slaan terug en dienen klacht in wegens 'ontvoering en machtsmis­bruik’

Russische soldaten zouden onder onmenselijke omstandigheden zijn opgesloten in een kelder in de Oekraïense regio Loehansk nadat ze het hadden vertikt om te vechten. Hun weigering was een gevolg van het gebrek aan een degelijke uitrusting en medisch materiaal aan het front. Nu hebben ze een klacht ingediend wegens “ontvoering en machtsmisbruik”.

29 november