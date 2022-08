Staking van acht dagen in grootste Britste containerhaven van start

Havenuitbater Hutchison Port zei in een reactie "teleurgesteld" te zijn "dat de vakbond niet ingegaan is op het voorstel om de staking af te blazen en rond de tafel te komen voor constructieve gesprekken over een oplossing". De directie voegde nog toe dat ze "de moeilijke tijden erkent", maar dat ze vindt dat haar voorstel - een loonsverhoging van "8 procent gemiddeld in het huidige jaar en bijna 10 procent voor werknemers met een lager loon" - eerlijk is. Maar dat aanbod werd eerder door vakbond Unite afgewezen. Ook een uitnodiging om verder te onderhandelen werd dus afgeslagen.

Felixstowe verwerkt bijna de helft van alle containers die in het VK aankomen. Door de staking zullen mogelijk schepen omgeleid moeten worden naar andere havens in het Verenigd Koninkrijk of Europa. Verschillende rederijen gaven al te kennen Felixstowe in de periode te willen mijden. Zo zullen bepaalde schepen van A.P. Moller-Maersk, ‘s werelds op een na grootste containervervoerder, de gebruikelijke tussenstop in de Britse haven overslaan. De goederen die bestemd zijn voor Felixstowe zullen daarbij op het Europese vasteland of bij andere Britse havens worden gelost en waar mogelijk later alsnog worden verscheept naar de uiteindelijke bestemming.