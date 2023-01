Staking op luchthaven Düsseldorf: derde van vluchten geschrapt

Ook Clinton, Bush en Obama gevraagd hun huis en garage te checken op geheime documenten

Het Amerikaanse Nationaal Archief heeft onder andere Bill Clinton, George Bush en Barack Obama gevraagd of ze alstublieft even in hun huis willen nagaan of ze niet nog ergens geheime regeringsdocumenten hebben liggen. Het archief heeft het opvallende verzoek per brief gestuurd naar alle laatste zes presidenten en hun vicepresidenten, na de vondst van documenten bij president Joe Biden, voormalig president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence.

26 januari