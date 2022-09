Staking op het Nederlandse spoor opgeschort na akkoord met vakbonden

Leden van de vakbonden mogen nog stemmen over het principeakkoord. Daarin is onder andere een loonsverhoging in twee stappen van gemiddeld 9,25 procent afgesproken, schrijft FNV in een korte verklaring. Daarnaast keert NS werknemers in december en in juli eenmalig 1.000 euro uit. De cao heeft een looptijd van achttien maanden.