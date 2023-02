Staking bij Britse douane veroorzaakt lange wachtrijen aan het Kanaal

Miljarden­scha­de door cycloon Gabrielle in Nieuw-Zee­land

De Nieuw-Zeelandse regering verwacht dat de schade door cycloon Gabrielle op het Noordereiland in de miljarden loopt. Dat heeft minister Grant Robertson van Financiën zondag in een interview met lokale media gezegd. Het dodental als gevolg van de cycloon is inmiddels opgelopen naar elf.